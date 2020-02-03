Выведение миллиардов "Укрнафты" в интересах Коломойского не доказано, – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Кем доказано, что "деньги из "Укрнафты" в 2015 году пошли на "Приват"? И если это доказано, то почему никто за это не осужден?", – заявил Витренко.

Том-менеджер уточнил, что в расследовании НАБУ, в рамках которого были признаны недействительными ряд заключенных в то время сделок, пока что не установлена вина руководства компании.

"Такое признание не является привлечением к ответственности менеджмента или миноритарных акционеров", – подчеркнул Витренко.

Исполнительный директора "Нафтогаза" отметил, что глава правления "Укрнафты", во время которого были заключены невыгодные для компании сделки, уже уволен, хотя ряд руководителей остаются работать.

"Менеджмент, допустивший эту дебиторскую задолженность в 2015 году, уже давно уволен. Я тогда никакого отношения к "Укрнафте" не имел", – отметил Витренко.

Подробнее о схеме выведения средств "Укрнафты" читайте в материале БизнесЦензор: ТОП 5 найгучніших схем Ігоря Коломойського

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Как сообщалось, ранее Витренко также заявил, что суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укрнафта" и "Укртрансгаз" о признании права "Укрнафты" на спорный газ объемом 2,06 млрд куб. м, за который "Нафтогаз" согласился выплатить почти 15 миллиардов гривен. По словам том-менеджера, эти средства должны пойти на погашение налогового долга "Укрнафты".

В апреле исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко был избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта", совладельцем которой является Игорь Коломойский. Тогда же был представлен план урегулирования налогового долга компании, возникшего во время управлению ей близкого к олигарху топ-менеджмента, а также многолетнего спора об оплате спорных объемов газа, который "Укрнафта" отказывалась поставлять по установленным для населения низким ценам, как государственная компания.

Как уточнял тогда исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, налоговый долг "Укрнафты" составляет около 30 млрд грн, включая штрафы и пеню.

Он возник в 2014-2015 годах из-за отказа руководства "Укрнафты" платить повышенную ренту на добычу газа.

В то же время НАБУ еще в конце 2015 года начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период "Укрнафта" выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряду компаний, которые, по данным СМИ, связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В августе 2019 года в интервью Цензор.НЕТ Коломойский позитивно отзывался о Витренко, назвав его своим лучшим кандидатом на должность главы Кабмина.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).