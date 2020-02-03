Порт "Черноморск" уволит часть работников из-за убытка на 176 миллионов

Об этом говорится в сообщении порта, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что окончательные цифры будут видны только к концу первой декады февраля, когда будут полностью закрыты бухгалтерский и налоговый учеты за минувший год.

"ГП "МТП "Черноморск" находится в глубоком кризисе и, без преувеличения могу сказать, что такого наше предприятие еще никогда не переживало. Больше всего нас беспокоит то, что кредиторская задолженность у нас перед компаниями, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятия и прекращение предоставления ими услуг ГП "МТПЧ" может привести к его остановке. Это АМПУ, "Автотехнический центр", это предприятия, которые оказывают услуги по линии снабжения и многие другие. И эта ситуация усугублялась на протяжении последних двух лет", – заявил заместитель директора по производственной деятельности ГП "МТП "Черноморск" Александр Незнакомов.

По мнению руководства предприятия, у госстивидора осталось два варианта: существенное сокращение расходов (переход на 4-дневную рабочую неделю, снятие надбавок, премий и других доплат, значительное сокращение штата, особенно в управленческих подразделениях) или заявить о банкротстве (по мнению руководства, может привести к ликвидации госпредприятия).

В то же время в порту подчеркивают, что предприятие планирует бороться за работоспособность порта и ведет работу по увеличению доходной части.

"Администрация госстивидора вскрывает ряд схем, в результате действия которых ГП "МТП "Черноморск" понес убытки на десятки миллионов гривен, уже в три раза повышены тарифы на хранение грузов, повышены тарифы "Портофлоту". Кроме того, пристально проверяются заявки на закупки, потому как очень много материалов было куплено предприятием по в разы завышенным ценам", – сказал Незнакомов.

Замглавы госпредприятия также анонсировал уволнение части персонала.

"Необходимо сокращать штат предприятия, который сегодня не соответствует его потребностям. Поэтому, чтобы вывести предприятие из кризиса, необходима консолидация всего коллектива", – отметил Незнакомов.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры 31 января назначило Александра Басюка начальником администрации морского порта "Черноморск".

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что морской порт "Черноморск"станет третьим портом, который будет передан в концессию после портов "Херсон" и "Ольвия".

Морской порт "Черноморск" расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность — более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту работают портовые операторы ГП "МТП "Черноморск", ООО "Трансбалктерминал", ООО "Ильичевский зерновой терминал", ООО "Транс-сервис", ООО "Рисоил Терминал", ООО "Олир Резорсис" и др.

Морской порт "Черноморск" в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 21,4% — до 26,153 млн тонн.