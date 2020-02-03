ГФС начала аннулировать неправомерно полученные лицензии, – НАУ

Об этом сообщает Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) со ссылкой на данные реестра лицензий на сайте ГФС, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По данным реестра, за период 2019-2020 годов было аннулировано 209 лицензий, из них 178 на розничную торговлю топливом, 28 - на хранение, две - на оптовую реализацию топлива без места хранения и одна - на производство топлив.

Отмечается, что из 209 лицензий, 100 были аннулированы в январе 2020 года.

"НАУ приветствует такие действия ГФС, направленные на выявление фактов получения лицензий по поддельным/сфальсифицированным документам с последующим аннулированием неправомерно полученных лицензий и применения предусмотренных законом санкций к субъектам хозяйствования, работающих вне правового поля", - говорится в сообщении профильной ассоциации.

Часть лицензий была аннулирована в процессе переоформления объектов на другие юридические лица.

НАУ также обращает внимание на статистику карты perevirAZS.info. На сегодня из 1041 АЗС, указанной на карте с признаками "нелегальности", осталось 76.

В ноябре 2019 года Служба безопасности Украины обвинила руководство Житомирского управления Государственной фискальной службы в махинациях при выдаче лицензий на торговлю топливом. По данным следствия, за месяц руководство ГФС незаконно выдало 122 лицензии на розничную реализацию топлива 48 субъектам.

26 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и контролирующими органами решить проблему нелегальных АЗС до 9 января 2020 года. Поручение было дано после встречи нефтетрейдеров с президентом Владимиром Зеленским.

10 января премьер сообщил, что правоохранительные органы прекратили деятельность 620 нелегальных АЗС, из которых 243 станции были демонтированы.

С 1 июля 2019 года вступила в силу реформа топливного рынка, предусматривающая лицензирование деятельности по производству, хранению и торговле топливом, модернизацию СЭАРТ для контроля над его оборотом в разрезе акцизных складов. Этот комплекс мер направлен на ликвидацию теневого сегмента рынка, который, по оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, на начало года занимал долю 20-50% в зависимости от региона.

Штраф за розничную торговлю без лицензий составляет 250 тыс. грн, а за хранение или торговлю топливом на незарегистрированном в СЭАРТ акцизном складе - 1 млн грн, за повторное нарушение - 2 млн грн. Также есть законодательные основания для ареста и конфискации топлива и оборудования в доход государства.