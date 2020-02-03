Кабмин спрогнозировал создание 90 тысяч рабочих мест по программе доступных кредитов

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Гончарука, в 2020 году около 50 тыс. предпринимателей могут принять участие в указанной программе.

Кабинет министров на заседании 24 января принял два постановления для запуска программы льготных кредитов с 1 февраля. По предварительным оценкам, участие в программе смогут принять около 50 тысяч заемщиков.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% годовых для микро- и малого бизнеса.