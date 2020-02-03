Мининфраструктуры назначило нового главу порта "Черноморск"

Об этом "Портам Украины" сообщил представитель министерства, сообщает БизнесЦензор.

Согласно приказу Мининфраструктуры Украины №7-0с от 31 января 2020 года, Басюк назначен на должность с 3 февраля.

С сентября 2017 года администрацию морского порта "Черноморск" возглавлял Вячеслав Волошин.

Александр Басюк с мая 2019 года возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что морской порт "Черноморск" станет третьим портом, который будет передан в концессию после портов "Херсон" и "Ольвия".

Морской порт "Черноморск" расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность — более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту работают портовые операторы ГП "МТП "Черноморск", ООО "Трансбалктерминал", ООО "Ильичевский зерновой терминал", ООО "Транс-сервис", ООО "Рисоил Терминал", ООО "Олир Резорсис" и др.

Морской порт "Черноморск" в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 21,4% — до 26,153 млн тонн.