"Укрпошта" предупредила о возможных задержках посылок из Китая

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.
"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - комментирует "Укрпошта" ситуацию с новы вирусом в Китае.
"Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения", - добавляет компания.
"Укрпошта" сообщает, что все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу.
"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну", - сообщает "Укрпошта".
При этом общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.