Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Запорожья в Прагу

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в решении на сайте регулятора, срок действия права – с 1 марта 2020 года на неограниченный срок. Частота рейсов – два рейса в неделю.

Кроме того, авиакомпании "Азур Эйр Украина" разрешено летать из Киева в Минск (Беларусь) с 1 марта 2020 года на неограниченный срок семь раз в неделю, а авиакомпании Windrose ("Роза Ветров") – из Киева в Любляну (Словения) и Загреб (Хорватия) по три раза в неделю.

Помимо этого, решено предоставить авиакомпании "Джоника" право на эксплуатацию воздушных линий для авиаперевозок в Багдад (Ирак) до 31 декабря 2020 года.

При этом регулятор отказал SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Киев - Будапешт (Венгрия) – Киев для регулярных полетов четыре раза в неделю, "Азур Эйр Украина" – в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Киев – Стамбул (Турция) – Киев для регулярных полетов семь раз в неделю.

Кроме того, Госавиаслужба увеличила частоту рейсов для маршрутов SkyUp из Киева в Неаполь (с трех до пяти в неделю) и Болонью (оба – Италия, с двух до трех в неделю), из Киева в Ираклион (Греция, с четырех до пяти в неделю), из Киева в Париж (с трех до пяти в неделю) и Ниццу (оба – Франция, с двух до трех в неделю), а также из Харькова в Одессу (из трех до четырех в неделю).

Авиакомпании Windrose увеличили частоту регулярных рейсов из Киева в Ираклион (с семи до 10 в неделю) и Родос (оба – Греция, с двух до трех в неделю), из Киева в Ламецию-Терме (Италия, с трех до четырех в неделю), из Киева в Ларнаку (Кипр, с двух до трех в неделю), а также из Киева в Бургас (Болгария, с двух до четырех в неделю).