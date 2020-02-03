"Укртрансгаз" передал "Укрнафте" спорный газ на 15 миллиардов, – Витренко (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На прошлой неделе было подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазом" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" указанных выше объемов газа в хранилищах "Укртрансгаза", – сообщил Витренко.

По данным топ-менеджера, теперь "Укрнафта" передает этот газ НАК "Нафтогаз Украины" по заключенному договору купли-продажи этого газа.

Витренко напомнил, что проект соответствующего соглашения был подготовлен еще в марте 2019 года, но его подписание заблокировал Кабмин Владимира Гройсмана, а теперь правительства Алексея Гончарука сняло это ограничение. Поэтом расчеты за спорный газ с "Укрнафтой" будут проходить по ценам марта 2019 года, которые значительно выше нынешних.

Витренко уточнил, что в дальнешем "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные спецобязанности по поставке газа для нужд населения, рассчитаться за газ с "Укрнафтой" (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также предоставить предоплату до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущие периоды.

Исполнительный директор НАК заверил, что все эти средства "Укрнафта" должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающие в связи с осуществлением этих операций.

"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогаза", этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", – добавил Витренко.

Топ-менеджер также заявил, что наблюдательный совет "Укрнафты" принял решение, согласно которому деньги от реализации этого газа должны идти исключительно на уплату налогового долга и налогов, которые возникают в связи с осуществлением этих операций.

Витренко также отметил, что в данное время судом не установлена вина топ-менеджмента "Укрнафты" в возникновении налогового долга в 2014-2015 годах, когда "Укрнафта" отказалась платить налоги. В то же время, по данным расследования НАБУ, миллиардные суммы выводились компанией на фиктивные фирмы.

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Как сообщалось, в апреле исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко был избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта", совладельцем которой является Игорь Коломойский. Тогда же был представлен план урегулирования налогового долга компании, возникшего во время управлению ей близкого к олигарху топ-менеджмента, а также многолетнего спора об оплате спорных объемов газа, который "Укрнафта" отказывалась поставлять по установленным для населения низким ценам, как государственная компания.

Напомним, 2,062 млрд куб. м – это спорный газ, который был добыт "Укрнафтой" еще в 2006 году. Его покупка не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению "Нафтогаза", использован для нужд населения по действующему на тот момент законодательству. "Укрнафта" оценивала его стоимость в 13,6 млрд грн. При этом "Нафтогаз Украины" в суде указывал, что сейчас в хранилищах эти объемы газа отсутствуют.

Как уточнял тогда исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, налоговый долг "Укрнафты" составляет около 30 млрд грн, включая штрафы и пеню.

Он возник в 2014-2015 годах из-за отказа руководства "Укрнафты" платить повышенную ренту на добычу газа. В то же время НАБУ еще в конце 2015 года начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период "Укрнафта" выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряду компаний, которые, по данным СМИ, связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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В августе 2019 года в интервью Цензор.НЕТ Коломойский позитивно отзывался о Витренко, назвав его своим фаворитом на должность главы Кабмина.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).