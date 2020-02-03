БизнесЦензор

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03.02.20 10:10

"Газпром" за месяц использовал оплаченные мощности для транзита через Украину на 46%

Транзит газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м, тогда как услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м, сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"Газпром" за месяц использовал оплаченные мощности для транзита через Украину на 46%

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Согласно оперативным данным транзит в январе составил 2,548 млрд кубометров. Услуги оплачены из расчёта 5,518 млрд кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%", - сообщил Макогон.

По данным прежнего оператора украинской ГТС "Укртрнсгаза", в январе 2019 года транзит природного газа составлял 7,61 млрд куб. м, что на 25,7% превышало показатель января-2018.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 7:00 1 января предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки, что, однако в несколько раз меньше среднесуточных объемов в декабре 2019 года.

9 января ОГТСУ сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины выходит на запланированные объемы.

При этом в ОГТСУ отметили, что полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

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Напомним, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.

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