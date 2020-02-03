"Газпром" за месяц использовал оплаченные мощности для транзита через Украину на 46%

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Согласно оперативным данным транзит в январе составил 2,548 млрд кубометров. Услуги оплачены из расчёта 5,518 млрд кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%", - сообщил Макогон.

По данным прежнего оператора украинской ГТС "Укртрнсгаза", в январе 2019 года транзит природного газа составлял 7,61 млрд куб. м, что на 25,7% превышало показатель января-2018.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 7:00 1 января предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки, что, однако в несколько раз меньше среднесуточных объемов в декабре 2019 года.

9 января ОГТСУ сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины выходит на запланированные объемы.

При этом в ОГТСУ отметили, что полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

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Напомним, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.