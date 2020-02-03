Госбюджет в январе недополучил 14 миллиардов запланированных доходов, – Минфин (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства, передает БизнесЦензор.

"Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Это, в частности, более крепкий обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн/$, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/$), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ", – отметили в Минфине.

В частности, доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом НДС), администрируемых Государственной налоговой службой, были на 5,9 млрд грн ниже росписи, в том числе из-за недопоступления 2,2 млрд грн акциза из-за меньшего производства табачных изделий и реализации со складов готовой продукции, с которой акциз уже был уплачен.

Кроме этого, ниже росписи на 2,4 млрд грн оказались поступления от рентных платежей, что в Минфине объясняют сокращением декларирования налоговых обязательств рентной платы за природный газ в связи с снижением его цены, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа.

Поступления от НДС за январь оказались на 2,5 млрд грн ниже плана, так как объем его возмещения составил 18 млрд грн, что выше среднемесячной суммы возмещения 2019 года в 12,7 млрд грн.

Недопоступления от налога на доходы физлиц составили 0,24 млрд грн.

По данным Минфина, доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной таможенной службой, были на 7,9 млрд грн ниже росписи из-за курса гривни и снижения импорта.

Больше всего упал ввоз нефтепродуктов (бензинов, дизтоплива) – с 248,7 тыс. тонн в январе 2019 года до 181,7 тыс. тонн в январе 2020 года, а также каменного угля – с 1,42 млн тонн в январе 2019 года до 0,96 млн тонн в январе 2020 года. Также сократился импорт машин и оборудования товарной позиции "8430" – с 3,35 тыс. тонн в январе 2019 года до 0,68 тыс. тонн в январе 2020 года, а также ткани – с 8,49 млн кв. м в январе 2019 года до 3045 млн кв. м в январе 2020 года.

По данным Таможенной службы, в январе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдалось снижение цен на отдельные группы товаров из-за падения мировых цен.

В частности, в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 годом средняя таможенная стоимость природного газа снизилась с $324 за тыс. кубометров до $173,

битуминозного угля – с $0,16 за кг до $0,09 за кг, полиэфиров в первичных формах – с $1,31 за кг до $1,01 за кг, фунгицидов, гербицидов, инстицидив, родентицидов – с $21,8 за кг до $17,7 за кг, руды и концентратов марганцевых – с $0,18 за кг до $0,13 за кг.

По данным таможни, также отсутствовал облагаемый импорт товаров по 598 подсубпозициях, которые в января 2019 года обеспечили поступления НДС и ввозной пошлины на сумму 476,4 млн грн.

В то же время Минфин отмечает, что расходы госбюджета в январе были профинансированы в соответствии с росписью на основании открытых ассигнований.

"Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы государственного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года", – подчеркивают в министерстве.

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Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 7,6% – до 998,28 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 5,5%, до 879,83 млрд грн. По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями доходы были недовыполнены на 0,9%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Расходы госбюджета в минувшем году составили 1 трлн 72,89 млрд грн, что на 8,7% больше расходов госбюджета 2018 года. В том числе по общему фонду они выросли на 8,4% – до 952,98 млрд грн. По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями расходы были недовыполнены на 1,8%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Госбюджет Украины на 2020 год утвержден с доходами 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975,17 млрд грн, и расходами 1,182 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,052 трлн грн. Предельный объем дефицита определен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% прогнозного ВВП.