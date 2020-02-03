"Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

У этих фирм хотят заказать по 20 тыс кубометров газа у каждой.

По двум лотам, в которых победу на сумму 105,59 млн грн отдали "Укр газ ресурсу", три фирмы предлагали газ до 14% дешевле. Если бы тендерный комитет выбрал победителями дешевые предложения, то экономия могла бы составить 15,13 млн грн.

Еще по двум лотам, где победу на 95,54 млн грн отдали "Благогаз сбыту", экономия от заключения соглашений с инициаторами дешевых предложений могла бы составить 7,73 млн грн.

ООО "Благогаз сбыт" (Львов) зарегистрировано на Николая Малания. По данным базы Clarity, в истории этой фирмы чаще всего ее конкурентом на тендерах выступала именно "Укр газ ресурс" - 334 раза.

В этих случаях выбранные компании вообще не делали шагов по снижению, одержав победу только в результате отклонения дешевых предложений тендерным комитетом. Во всех случаях тендерный комитет не сообщил причины отклонения ни одной фирмы.

Пятый лот на поставку 8,1 млн кубометров газа был единственным, где победителем пока избрана фирма "Юг-газ", которая является давним поставщиком "Укрзализныци" и в результате активных торгов сделала самое дешевое предложение 34,73 млн грн.

На заключение окончательных соглашений тендерный комитет имеет еще два дня. В этот период возможно обжалование процедуры в АМКУ со стороны участников торгов.

Учредителем ООО "Укр газ ресурс" (Киев) является Андрей Кучков. Источник издания сообщил, что это муж Карины Злочевской, дочери бывшего министра экологии и владельца известной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского.

С 2017 года среди основателей компании числился виргинский оффшор Roldana Traiding Ltd. Он фигурировал в решении АМКУ 2017 № 225-р, которым комитет разрешил кипрской фирме Brociti Investments Limited из группы Burisma приобрести акции другого оффшора Diloretio Holdings Ltd.

Кучков не является публичным лицом. СМИ называли зятя Злочевского идейным вдохновителем плана по отбеливанию репутации беглого министра, одним из пунктов которого была организация фирмой "Буризма" форума в Монте-Карло в 2017 году.

"Укр газ ресурс" впервые появился в поставках газа "Укрзализныци" в конце 2019 года. Тогда из государственной базы Spending стало известно, что железнодорожники заплатили фирме 17,82 млн грн за поставку газа вообще без тендера.