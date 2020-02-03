Цены на нефть опустились ниже $57 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,25 (0,44%), до $56,37 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,71 (1,24%), до $56,62 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на $0,13 (0,25%) - до $51,69 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,58 (1,11%), до $51,56 за баррель.

В январе WTI подешевела на 16,3% - максимальными темпами с мая прошлого года, Brent - на 12%. На котировках сказались опасения инвесторов о спаде спроса на энергоносители из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

На утро 3 февраля в Китае было подтверждено 17 238 случаев заражения этим вирусом, еще 148 случаев зафиксированы в других странах, 361 заразившийся умер.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Обеспокоенность в отношении распространяющейся эпидемии и ее последствий для глобального экономического роста может увеличить давление на нефтяной рынок, - сказал MarketWatch аналитик FXTM Люкман Отунуга. - Учитывая, что Китай является крупнейшим мировым потребителем нефти, ослабление спроса в этой стране может дестабилизировать нефтяной рынок".