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02.02.20 13:59

Киев предлагают избавить от вредных производств, – "Киевгенплан"

Разработчики нового генплана Киева, учитывая то, что к основным экологическим проблемам города относятся загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных объектов, выделили в проект документа ряд предприятий с крупнейшими санитарно-защитными зонами (СЗЗ) размером 1 тыс. метров и 500 метров. Это, в частности, асфальтобетонные заводы, предприятия "Фармак", "Радикал", "Химволокно" и "Радон".

украина,киев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КО "Институт генерального плана города Киев" ("Киевгенплан"), передает БизнесЦензор

Подобные предприятия предлагаются для технического переоснащения, перебазирование или изменения функционального назначения территории.

Реализация этих решений, направленных на минимизацию  вредного влияния на здоровье населения и рациональное использование территорий города, позволит в дальнейшем освободить от СЗЗ около 1500 га.

На сегодня в Киеве площадь промышленных предприятий и коммунально-складских объектов вместе с их СЗЗ составляет 13,2 тыс. гектаров, что составляет почти треть от общей площади застройки города. В рамках этих СЗЗ расположено около 1 тыс. гектаров жилой застройки, в которой проживает около 250 тыс. человек.

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