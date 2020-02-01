Европарламент проголосовал за введение единого разъема зарядки для смартфонов

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

За это решение проголосовали 582 парламентария, против - 40.

В дальнейшем Европейская комиссия должна разработать правила перехода на новый универсальный стандарт, какой именно - не уточняется.

Однако эксперты ранее прогнозировали, что этим единственным стандартом, вероятно, должен стать USB-С - пока он используется на многих Android-смартфонах, а также на некоторых устройствах Apple.

Идея перевести все мобильные устройства на единственный метод зарядки существует уже не первый год, Еврокомиссия продвигала эту идею последние 10 лет.

Чиновники хотят уменьшить количество мусора, которое возникает из-за постоянных изменений кабелей. Его объем оценивается в более 51 тысячу тонн в год.

Против этой инициативы длительное время выступает Apple: компания не желает отказываться от кабеля Lightning, который использует для зарядки части своих устройств.

Представители Apple настаивают, что решение Европарламента будет сдерживать инновации в отрасли и приведет к дискомфорту для потребителей.

Кроме того, говорят в Apple, обязательный переход на единый метод зарядки автоматически приведет к возникновению большого количества мусора - огромное количество зарядных кабелей станет ненужным.

Специалисты прогнозируют, что несмотря на споры, в какой-то момент Apple все же будет вынуждена оборудовать свои устройства, предназначенные для европейского рынка, разъемами USB-C.

Однако не исключен и другой сценарий: компания может вообще отказаться от портов и кабелей и использовать только беспроводную зарядку.