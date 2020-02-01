Chevron получила квартальный убыток из-за списания $10 миллиардов

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

В декабре компания предупредила о возможном списании стоимости активов до $11 миллиардов и сообщила о возможном выходе из ряда проектов.

Чистый убыток, причитающийся компании, в октябре-декабре составил $6,61 миллиарда, или 3,51 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,73 миллиарда, или $1,95 на акцию, годом ранее.

Также Chevron отразила в отчетности прибыль в размере $1,2 миллиарда от продажи активов в британском Северном море.

Добыча компании не изменилась в годовом исчислении, составив 3,08 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, тогда как средние отпускные цены снизились в США и в других странах.