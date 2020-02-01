Беларусь опубликовала повышенные тарифы на транзит российской нефти

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Тариф на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики, по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Адамова Застава" с 1 февраля составляет 365,37 российских руб. ($5,7) за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Унеча (Высокое) - Броды" - 156,93 российских руб ($2,45).

Как сообщили накануне в МАРТ, ведомство в плановом порядке повысило тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на 6,6% с 1 февраля 2020 года.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович ранее констатировал, что переговоры с ФАС России завершены и Беларусь не смогла добиться сверхпланового роста тарифа на транзит нефти. В результате с 1 февраля стоимость прокачки вырастет только на 6,6%.

Беларусь предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным - на 16,6%.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки МН "Дружба" в связи с поставками "грязной" нефти.