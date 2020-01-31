Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке впервые за два года

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была продана по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В то же время покупку валюты на межбанке на минувшей неделе Нацбанк не осуществлял. По данным НБУ, в последний раз перед этим центробанк не покупал валюту на межбанковском рынке на протяжении недели в сентябре 2018 года.

В итоге в целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $348 млн, продал – $250 млн.

Читайте также: Нацбанк возобновил продажу валюты из-за снижения курса гривни

Как сообщалось, по итогам недели курс гривни упал ниже психологической отметки 25 грн/$ впервые с 30 октября 2019 года. За этот период курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

Напомним, на предыдущей неделе – с 20 по 24 января – Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $50 млн и продал – $76,50 млн, тогда как неделей ранее центробанк приобрел $100 млн.