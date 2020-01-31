Активы работающего с monobank банка Тигипко за год выросли в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

На 1 января 2020 года активы "Универсал Банка" составляли 17,8 млрд грн, тогда как на 1 января 2019 года – 8,4 млрд грн.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года – 14,91% (требование НБУ – не менее 10%).

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, в "Универсал Банке" по неблагоприятному макроэкономическому сценарию была установлена потребность в капитале на 467 млн грн.

По данным банка, с учетом осуществленных им мер, на 1 сентября 2019 года указана потребность уменьшилась до 423 млн грн.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

По состоянию на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "Универсал Банк" занимал 19 место (14,1 млрд грн) среди 76 действовавших в Украине банков.