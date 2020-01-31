БизнесЦензор

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31.01.20 19:40

Нацбанк разработал новые правила работы рынка платежей и перевода средств

Национальный банк Украины представит для обсуждения предложения к проекту закона "О платежных услугах", который будет регулировать деятельность украинского рынка платежей и перевода средств.

переводы,платежи

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Основная цель обновления платежного законодательства – повысить конкурентоспособность рынка платежей, сделать его универсальным и гибким. Как следствие, появятся новые платежные продукты и сервисы и снизится стоимость услуг для клиента. Законопроект учитывает не только формальные требования европейских регуляторных актов, но и локальные особенности украинского рынка", – отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

Чиновник уточнил, что новый законопроект затрагивает вопросы финансового мониторинга, валютного регулирования и электронных денег.

В НБУ указывают, что действующий закон "О платежных системах и переводе средств в Украине" был принят еще в 2001 году, морально устарел и не соответствует требованиям современности. 

Новый законопроект был разработан совместно с экспертами ЕБРР и будет учитывать нормы европейских регуляторных актов, в частности, Второй платежной директивы (PSD2), Директивы по электронным деньгам (EMD). Он даст возможность нормировать в законодательной плоскости ряд вопросов, в частности:

Также новым регулированием платежного рынка предусмотрены следующие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

В течение следующего месяца Национальный банк планирует провести совместные совещания с представителями профессионального сообщества, чтобы обсудить видение необходимых положений законодательства относительно платежного рынка. Результатом этих встреч должна стать совместная работа над предложениями к законопроекту.

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