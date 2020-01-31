Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как установило следствие, в 2002 году Киевсовет передал земельные участки в центре столицы в аренду частной компании. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130.

С целью соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и частная компания заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.

Согласно его условиям частная компания построила коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратила строительство из-за отсутствия средств. При этом частная компания заключила инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком о совместном завершении проекта.

"Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга", – сказано в сообщении НАБУ.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и продала незаконно построенные паркоместа.

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Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. До этого уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ.

Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы №130.

"Отметим, что генеральный директор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается", – отмечается в сообщении.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 2010 возглавлял Сергей Целовальник, который также был главным архитектором города.

Городской глава столицы Виталий Кличко уволил главного архитектора Киева Сергея Целовальника и двух его заместителей в сентябре 2015 года.