Суд арестовал 20 гектаров земли окружения нардепа Деркача в Конче-Заспе

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда. Киева от 23 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Арест наложен в рамках уголовного производства от 8 отября 2019 года, которое расследует Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие установило, что 8 февраля 2010 года председатель Обуховской РГА по согласованию с и.о. начальника управления Госкомзема в Обуховском районе незаконно передал в собственность 23 гражданам участки общей площадью 42 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

В ходе проверки инспекторами областного Госгеокадастра в сентябре 2019 года было установлено, что отвод участков произошел с нарушением законодательства.

Более того, эти участки, отвод которых был согласован управлением Госкомзема в Обуховском районе, расположены за пределами Обуховского района и территории города Киева, поэтому их отвод в собственность неуполномоченным лицом является незаконным.

Таким образом, должностные лица Обуховской РГА, управления Госкомзема в Обуховском районе по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью получения неправомерной выгоды для себя, использовали власть вопреки интересам службы с целью передачи в собственность третьих лиц земельных участков территориальной общины города Киева стоимостью почти 800 тыс. грн, чем нанесен ущерб государственным интересам.

Известно, что участки в дальнейшем были изменены и переданы в собственность других лиц. В частности, владельцем участков 9,84 га и 1,97 га стал Антон Симоненко, 7,48 га – Юрий Берко. Именно на эти участки наложил арест суд.

Суд запретил владельцам этих участков до завершения досудебного расследования и судебного рассмотрения распоряжаться ими в любой способ (изменение права собственности, перерегистрации, разделения, выделения и т.д.).

В то же время суд запретил любым государственным регистраторам органов государственной регистрации, частным и государственным нотариусам, совершать любые действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на эти участки.

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Как сообщалось, по данным госкадастра и госреестра прав на недвижимое имущество, люди из окружения народного депутата Андрея Деркача в течение 2014-2019 годов оформили в частную собственность земельные участки площадью почти 42 га в местности Конча-Заспа.

Так, 13 участков общей площадью 41,79 га были переоформлены на четырех лиц: на Антона Симоненко – 25,95 га, на Елену Миронюк – 3,96 га, на Юрия Берко – 7,48 га, и на Веру Петрук – 4, 41 га. Целевое назначение всех участков – для ведения личного крестьянского хозяйства.

Антон Симоненко был помощником народного депутата Андрея Деркача в последних трех созывах парламента. Его отец Александр Симоненко также является помощником Деркача с перерывами, начиная с 2002 года.

Елена Миронюк является женой Игоря Миронюка – экс-заместителя председателя Фонда госимущества (апрель 2010 - апрель 2015 года), помощника Андрея Деркача в ВР в 2002-2006, а также в 2007-2012 годах.

Юрий Берко имеет общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой. Они, вместе с экс-помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком, являются соучредителями ООО "Валентин плюс". Берко также является соучредителем ООО "Альфа-Медика" вместе с Игорем Герасимчуком, который также является учредителем фирмы "Альфа Медика" – это частная клиника, много лет работает в помещениях Института сердца, который возглавляет Борис Тодуров. Деркач в 2016 году лоббировал назначение Тодурова на должность главы Минздрава.