БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
31.01.20 18:28

Арабские эмираты разрешили импорт яиц и мяса из Украины

Согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта столовых яиц, яичных продуктов, мяса и мясных продуктов из Украины в ОАЭ.

Арабские эмираты разрешили импорт яиц и мяса из Украины

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Компетентные органы Украины и Объединенных Арабских Эмиратов согласовали сертификаты здоровья для экспорта столовых яиц и яичных продуктов, а также мяса и мясных продуктов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Украина согласовала международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц в Японию.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100