Власти Киева закроют Пейзажную аллею на реконструкцию за 120 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, коммунальщики хотят заказать реконструкцию Пейзажной аллеи в Шевченковском районе со сроком исполнения до конца 2021 года. Речь идет о реконструкции подпорных стенок, лестниц и летнего лектория, укреплении склонов, обустройстве видеонаблюдения, публичного Wi-Fi, освещения, электроснабжения, металлической дорожки и дождевой канализации, мощении гранитной брусчатки, тактильной плитки и резинового покрытия.

Кроме того, установят скамейки, парковки для велосипедов, два манекена для тренировок боевых искусств, детскую площадку, боллард и парковочные столбики, а также высадят около 5 тысяч деревьев, кустов и кустарников, в том числе клены, дубы, тисы, туи, калину, боярышник, можжевельник, миндаль и тому подобное.

По данным КГГА, на Пейзажной аллее появится новый сквер и художественное освещение.

Читайте также: Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов

Тендерная документация требует от потенциальных участников предоставить хотя бы один аналогичный договор за последние два года о строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) дорог на объектах улично-дорожной сети города класса последствий не ниже СС3 или категории сложности не ниже V.

При этом перечень работ по предоставленному аналогичному договору обязательно должен содержать работы по обустройству покрытия из брусчатки.

Тендерные предложения будут подавать до 12 февраля, а сам аукцион запланирован на 13 февраля.

Как сообщалось, власти Киева планируют начать реконструкцию Пейзажной аллеи в 2020 году.

https://biz.censor.net.ua/n3146428