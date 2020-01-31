Кропачев заблокировал приватизацию "Центрэнерго" через суд

Соответствующее решение суд принял 23 января, передает БизнесЦензор.

"Укрдонинвест" в суде требует признать недействительным приказ ФРИ от 13 декабря 2018 года, которым предыдущий конкурс по приватизации "Центрэнерго" был признан несостоявшимся.

При этом компания Кропачева указывает, что в сентябре 2019 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение ФГИ о недопуске "Укрдонинвеста" к конкурсу по приватизации "Центрэнерго".

"Укрдонинвест" Виталия Кропачева подал иск в мае 2019 года. Тогда Окружной административный суд Киева в обеспечение иска также запрещал Фонду госимущества (ФГИ) осуществлять какие-либо действия по приватизации "Центрэнерго".

В итоге Хозсуд Киева решил удовлетворить заявление "Укрдонинвест" об обеспечении иска в виде запрета ФГИ "совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года".

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Как сообщалось, ранее в январе глава ФГИ Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации ПАО "Центрэнерго".

В ноябре 2019 года премьер-министр Алексей Горчарук заявлял, что "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров относительно "большой" приватизации.

Напомним, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако Трубаров 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

В сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который считается близким к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.