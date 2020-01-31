Рост ВПП стран еврозоны замедлился до минимума с 2013 года

Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского Союза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 1%.

В третьем квартале 2019 года экономика еврозоны выросла на 0,3% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении.

Темпы роста ВВП 28 государств Евросоюза в октябре-декабре замедлились в поквартальном выражении до 0,1% по сравнению с 0,3% в предыдущем квартале. Подъем в годовом выражении составил 1,1% против 1,4%.

Давление на рост экономики еврозоны оказало неожиданное снижение ВВП Франции и Италии. Экономика Франции в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee.

ВВП Италии сократился на 0,3% в четвертом квартале прошедшего года, максимально с 2013 года, показали предварительные статданные.

Между тем темпы роста экономики Испании неожиданно ускорились в последнем квартале 2019 года. ВВП вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4%. Рост ВВП в третьем квартале составил 0,4%.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины ухудшил оценку роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2019 году. При этом в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,2% с 4,1% по итогам третьего квартала. В НБУ ранее отмечали, что тенденцию к снижению темпов роста экономики демонстрируют также другие страны-торговые партнеры Украины.

Нацбанк прогнозирует, что экономический рост в Украине ускорится до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.