Экспорт зерновых превысил 36 миллионов тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени страна экспортировала 15,87 млн тонн пшеницы (превышает показатель за весь 2018/2019 МГ когда было поставлено 15,58 млн тонн) и 3,85 млн тонн ячменя (за весь прошлый МГ было экспортировано 3,69 млн тонн).

Кроме того, по состоянию на 31 января Украина экспортировала 16,12 млн тонн кукурузы и 223,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 1,2 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 56,14 млн тонн за счет показателей по кукурузе (+0,5 млн тонн – до 30,5 млн тонн) и пшенице (+0,5 млн тонн – до 20,5 млн тонн).