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31.01.20 17:07

Криклий пообещал поддержку "Укрзализныце" на ремонт вагонов за счет госбюджета

Министерство инфраструктуры Украины работает над моделью государственной поддержки обновления подвижного состава на железной дороге.

Криклий пообещал поддержку "Укрзализныце" на ремонт вагонов за счет госбюджета

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в 2020 году "Укрзализныця" планирует выполнить капитальный ремонт 600 пассажирских вагонов и отремонтировать в собственных депо 1500 вагонов.

Как отмечают в компании, капитальный ремонт вагона должен происходить раз в 5 лет и требует миллионных инвестиций. Законом предусмотрено, что обновление пассажирского подвижного состава осуществляется в том числе за счет госбюджета, однако пока компания ремонтирует и закупает пассажирский подвижной состав только за собственные средства.

На вопрос финансирования обратил внимание и министр инфраструктуры Владислав Криклий: "Должен быть баланс, чтобы и государство оказывало поддержку. Мы сейчас над этим работаем".

Криклий также сообщил, что железная дорога демонстрирует хорошие финансовые результаты, которые нужно конвертировать в качественные услуги.

"Будем в быстром режиме разрабатывать меры, чтобы люди почувствовали изменения в пассажирском хозяйстве", – отметил Криклий. 

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Как сообщалось, по предварительным подсчетам, по итогам 2019 года прибыль "Укрзализныци" составила 2,5-3 млрд грн, рассказывал руководитель компании Евгений Кравцов.

Утвержденный Кабмином консолидированный финансовый план"Укрзализныци" на 2019 год предполагал получение компанией чистой прибыли в 2019 году в размере 4,52 млрд грн, что больше плана на 2018 год на 3,81 млрд грн или в 6 раз.

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