Беларусь отменит часть налоговых льгот для бизнеса из-за действий России

Об этом министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко заявил на заседании итоговой коллегии министерства, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Для обеспечения доходов бюджета, в том числе с учетом сложившихся внешних условий, назрела необходимость отменить льготы, которые не дают нужного эффекта. В течение 2020-2022 годов предусмотрена масштабная оценка эффективности действующих стимулирующих налоговых льгот", – отметил Наливайко.

По словам министра, для этого в ближайшее время МНС вместе с Министерством финансов и Государственным таможенным комитетом определят перечень льгот, эффективность которых нужно оценить в этом году.

Госорганы проанализируют круг воспользовавшихся этими льготами плательщиков и показатели их деятельности.

Читайте также: Лукашенко обвинил Россию в срыве договоренностей о цене на газ для Беларуси

Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

Кроме того, власти Беларуси активно критикуют так называемый "налоговой маневр" в России. По расчетам "Белнефтехима", в 2019 году нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси потеряли из-за налогового маневра в России $320 млн. Потери за пять лет (с 2019 по 2024 год) составят $5,8 млрд.

По данным таможни, поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в белорусский бюджет в 2019 году упало на 33,2% из-за налогового маневра и приостановки экспорта автотоплива в апреле-мае в связи с поставками загрязненной хлоридами нефти.

Из-за отсутствия компенсации издержек от налогового маневра в Беларуси впервые за последние 7 лет на 2020 год принят дефицитный бюджет.