В Украине запустили Аграрный реестр. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, через Аграрный реестр аграрии смогут подавать заявки на исправление ошибок в кадастре, документы на получение господдержки и проверять информацию о себе в реестрах.

На этапе пилотирования Реестр объединяет информацию из четырех реестров: Государственный земельный кадастр, Реестр юридических и физических лиц, Реестр прав и Реестр животных.

Для регистрации в Аграрном реестре необходимо иметь актуальную электронную цифровую подпись (ЭЦП).

"Регистрация бесплатная и доступна всем без исключения аграриями, даже если пользователь не зарегистрирован как сельскохозяйственный производитель", – отмечается в сообщении.

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В Минэкономики уточнили, что в шести пилотных областях – Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской – мобильные бригады операторов будут помогать всем желающим зарегистрироваться. Они также будут собирать отзывы о функционале и работе системы и предложения по ее улучшению.

"Этот сервис призван сделать взаимодействие между государством и сельскохозяйственным производителем простым, доступным и прослеживаемым. Через личный кабинет агропроизводитель эффективно и быстро будет коммуницировать с органами государственной власти, следить за новостями, государственной поддержкой, делиться информацией", – пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

С помощью реестра также запланировано внедрение программ таргетированной государственной поддержки и оценка ее эффективности.

Зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре можно с 5 февраля по ссылке: www.ar.gov.ua

Пошаговая инструкция для регистрации доступна на видео.