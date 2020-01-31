"Укрспирт" увеличил чистую прибыль на 86%

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

"Чистая прибыль "Укрспирта" по сравнению с прошлым годом выросла на 86%. В то же время, у ГП "Укрспирт" как монополиста в отрасли эта цифра могла бы быть в несколько раз больше. Конечно, для модернизации отрасли этого недостаточно. Чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, оснастить заводы новейшими технологиями и стать крупным экспортером спирта за границу, отрасли нужен частный капитал и мотивированный инвестор", – прокомментировал.а. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Так, чистая прибыль ГП "Укрспирт" в 2019 году составила 40,3 млн грн против 21,6 млн грн в 2018 году.

роме этого, в прошлом году предприятие уплатило 463,1 млн грн налогов, а производство этилового спирта составило 6,06 млн декалитров.

Также увеличилась уплата налогов в декабре 2019 года: этот показатель составил 53,1 млн грн, тогда как в аналогичный период 2018 года он составил 30,4 млн грн.

В компании отмечают, что в финансовом плане ожидаемая прибыль ГП "Укрспирт" за 2019 составила 24,3 млн грн.

Как сообщалось, 11 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

По оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.