Курс гривни упал ниже 25 грн/$ впервые с октября

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни упал ниже психологической отметки 25 грн/$ впервые с 30 октября 2019 года. За этот период курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 18 копеек, снизившись до до 27,66 грн за евро.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 29-30 января продавал валюту на фоне снижения курса гривни. Среди причин снижения курса НБУ указывает преобладание импорта над экспортом в начале года, а также активность компаний по выводу дивидендов.