Катарская компания планирует превратить порт "Ольвия" в зерновой хаб

Об этом заявил представитель QTerminals Невилл Биссетт на презентации двух победителей концессионных конкурсов украинских портов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим превратить "Ольвию" в зерновой хаб. У нее замечательное географическое положение, что дает возможность создать хороший продукт", - заявил Биссетт.

Он добавил, что компания QTerminals имеет стратегию интернационализации, первой частью которой является порт "Ольвия".

"Порт "Ольвия" - первый, и мы хотели бы начать переговоры как можно раньше и начать эксплуатацию как можно раньше. Полагаясь на партнерство с руководством и работниками порта, я думаю, что мы добьемся успеха", - отметил Биссетт.

Министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти сообщил, что предоставление права концессии дает возможность инвестировать около $120 млн в развитие порта.

"Наша компания будет серьезно относиться к этим инвестициям", - подчеркнул министр.

Согласно презентации QTerminals, планируется модернизация зернового терминала рядом с причалом №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, совершенствования складских помещений.

Кроме того, компания намерена строить новый зерновой терминал, и для него будет построено два новых причала с тремя кранами на каждом, установлен ленточный погрузчик. Также QTerminals планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта.

Читайте также: Следующим в концессию передадут порт "Черноморск", – Криклий

Как сообщалось, в январе 2020 года в Мининфраструктуры заявили, что QTerminals выиграла конкурс на концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия". Концессия предоставляется на 35 лет.

QTerminals - катарский портовый оператор, занимается портовыми операциями и морскими перевозками, делает перевалку грузов. Terminals управляет терминалами контейнерных, Rо-Rо и генеральных грузов в Катаре, в порту Хамад.

Украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн и инвестиционные обязательства - 3,4 млрд грн (за 5 лет); средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины - 80 млн грн.