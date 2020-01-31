БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
31.01.20 15:10

США выделят Украине $700 миллионов помощи в 2020 году, – Зеленский

США намерены предоставить $700 млн государственной помощи Украине в 2020 году.

США выделят Украине $700 миллионов помощи в 2020 году, – Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США

"Об этом свидетельствует, в частности, объем программ помощи на 2020 год, который составляет почти $700 миллионов", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что помощь США в сфере безопасности в размере $365 миллионов ощутимо усилит обороноспособность Украины.

"Мы ценим вашу поддержку в реформировании Вооруженных сил Украины, поставках оружия и техники, проведении военных учений для украинских подразделений", – подчеркнул президент.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100