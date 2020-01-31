МАУ сократит флот до 34 самолетов в 2020 году

Об этом сообщил avianews.com президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает БизнесЦензор.

По словам Дыхне, изменения связаны с плановым выводом части самолетов из-за оптимизации программы полетов в конце 2019 года, а также гибелью борта Boeing 737-800 UR-PSR в Иране 08 января 2020 года.

"В 2019 году максимальная численность нашего флота составляла 42 самолета. К ноябрю мы планово вывели два Boeing 767 в контексте оптимизации программы полетов. Также на текущий год было запланировано постепенное выведение из коммерческой эксплуатации воздушных судов после переговоров с лизингодателями. Решено не продлевать сроки лизинга трех Boeing 737-800, истекающего в феврале-марте, а также в течение года вернуть лизингодателям еще два однотипных борта", - отметил президент МАУ.

На данный момент четыре из пяти этих Boeing 737-800 уже выведены из коммерческой эксплуатации, поэтому не учтены в общем количестве флота МАУ. Пятый борт еще продолжает выполнять рейсы, и авиакомпания в данное время принимает решение о точном времени его вывода.

"Рассчитываем, что после закрытия убыточных направлений и оптимизации сети, которая должна привести к возвращению авиакомпании в зону прибыльности, мы сможем вновь наращивать флот", - подчеркнул Дыхне.

На текущий момент, с учетом прекращения эксплуатации четырех Boeing 737-800, флот МАУ, задействованный в выполнении рейсов, включает 35 самолетов: 19 Boeing 737-800, четыре Boeing 737-900ER, два Boeing 767-300ER, три Boeing 777-200ER, два Embraer 195 и пять Embraer 190.