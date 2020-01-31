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31.01.20 21:00

Минрегион увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья на 28 миллионов

Министерство развития громад и территорий приказом №18 от 27 января 2020 года увеличило уставный капитал государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Госмолодежьжилья) на 28 млн грн.

Минрегион увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья на 28 миллионов

Как сообщает пресс-служба Фонда, увеличение капитала учреждения произошло за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2020 год, передает БизнесЦензор.

"Дополнительные средства будут направлены на увеличение объемов кредитования граждан из уставного капитала Фонда. Они позволят дополнительно предоставить кредиты около 40 семьям, нуждающимся в жилье", – заявил глава Госмолодежьжилья Сергей Комнатный.

Напоминм, в 2019 году 1647 семей заключили договоры с Госмолодежьжильем, в том числе 779 семей внутренне перемещенных лиц и 415 семей участников АТО/ООС.

Так, в 2019 году Госмолодежьжилье заключило договоров на сумму 861 млн грн: за счет средств госбюджета и средств уставного капитала Госмолодежьжилья – 1210 договоров на 609 млн грн; за счет средств местных бюджетов – 437 договоров на 252 млн грн.

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