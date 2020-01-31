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31.01.20 14:14

НАБУ объявило подозрение пытавшимся подкупить главу ФГИ лицам

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении трем лицам, которые пытались дать взятку глав Фонда госимущества за назначение на должность директора "Одесского припортового завода".

НАБУ объявило подозрение пытавшимся подкупить главу ФГИ лицам

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Подозреваемых задержали при попытке передачи первой части взятки в $50 тысяч. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Как установило следствие, подозреваемые предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОПАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица", - сообщает НАБУ.

Этот руководитель якобы должен был способствовать сотрудничеству между ОПЗ и определенным кругом частных компаний.

Подозреваемые планировали предоставлять взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $50 тыс. их разоблачили детективы НАБУ.

Как сообщалось, накануне 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек во время предоставления $50 тыс. взятки председателю Фонда государственного имущества.

По данным следствия, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества заплатить $5 млн в обмен на назначение своего кандидата на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".ю

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