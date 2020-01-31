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31.01.20 14:14

НАБУ объявило о подозрении пытавшимся подкупить главу ФГИ лицам

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении трем лицам, которые пытались дать взятку глав Фонда госимущества за назначение на должность директора "Одесского припортового завода".

НАБУ объявило о подозрении пытавшимся подкупить главу ФГИ лицам

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Подозреваемых задержали при попытке передачи первой части взятки в $50 тысяч. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Как установило следствие, подозреваемые предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОПАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица", - сообщает НАБУ.

Этот руководитель якобы должен был способствовать сотрудничеству между ОПЗ и определенным кругом частных компаний.

Подозреваемые планировали предоставлять взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $50 тыс. их разоблачили детективы НАБУ.

Как сообщалось, накануне 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек во время предоставления $50 тыс. взятки председателю Фонда государственного имущества.

По данным следствия, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества заплатить $5 млн в обмен на назначение своего кандидата на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".ю

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