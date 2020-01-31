Новый Оператор ГТС объявил тендеры на закупку газа на 9 миллиардов

Как сообщает пресс-служба компании, в системе публичных закупок Prozorro размещено 15 тендеров на закупку газа в период марта-декабря 2020 года объемом от 40 до 200 млн куб. м и ожидаемой стоимостью от 208 млн до 1,04 млрд грн, передает БизнесЦензор.

"Новый оператор ГТС возвращает практику заключения соглашений по закупкам газа по стандартным условиям: теперь в проекте договора максимальный срок оплаты поставок – до 30 календарных дней", – отмечается в сообщении.

Компания приглашает украинских и международных поставщиков принять активное участие в торгах. Конечный срок подачи тендерных предложений – 17 февраля.

"Также в ближайшее время ОГТСУ для оценки экономической целесообразности планирует дополнительно объявить 2 тендера на закупку природного газа, хранящегося в ПХГ в режиме "таможенного склада", – сообщили в компании.

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Как собщалось, в декабре 2019 года ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) заключил договоры с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку 660 млн кубометров газа для технологических нужд на ноябрь-декабрь на общую сумму 6,48 млрд грн.

Договоры были заключены в рамках переговорной процедуры, при этом оплата за газ будет осуществлена на протяжении 122 дней.

ООО "Оператор ГТС Украины" обеспечивает работу газотранспортной системы, с 7:00 1 января осуществляет транзит российского газа в страны ЕС и Молдову.