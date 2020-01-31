Грузинская GIG будет участвовать в приватизации производителя инсулинов "Индар"

Об этом сообщил основатель GIG Давид Бежуашвили в ходе презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 2020 году наша группа собирается участвовать в других концессионных конкурсах и принимать участие в большой приватизации. Холдинг будет участвовать в приватизации доли государства в фармацевтическом предприятии "Индар", где мы представляем долю в 30%. Мы готовы увеличить ее до 100%", – сказал бизнесмен.

Как сообщалось, в июне 2016 года польская компания Bioton продала кипрской Luraq Investments Limited (входит в грузинскую Georgian Industrial Group, GIG) 29,29% акций предприятия по производству инсулина "Индар" за $4,9 млн.

Согласно данным НКЦБФР на конец второго квартала 2019 года, госпакет акций в размере 70,7016% предприятия "Индар" числится за ПАО "Укрмедпром".

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В консолидированной отчетности GIG за 2017 год указано, что объем текущих кредитов компании Luraq Investments был увеличен с 4,63 млн лари до 6,92 млн лари. Более оперативная информация о связях компаний на сайте GIG отсутствует.

ЧАО "Индар" – единственное в Украине предприятие с полным технологическим циклом производства генно-инженерных инсулинов.

"Индар" в 2018 году увеличил выручку в 2,1 раза – до 488,59 млн грн, а его чистая прибыль выросла в 4,4 раза – до 6,22 млн грн.

GIG является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии со штаб-квартирой в Тбилиси. Основана в 2006 году Дэвидом Бежуашвили. Группа осуществляет деятельность на рынках угледобычи, генерации электроэнергии, газоснабжения, автомобилестроения, недвижимости и медиа.