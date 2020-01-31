Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена сжиженного газа на станциях SOCAR опустилась на 20 копеек – до 13,47 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 5-7 копеек – до 11,55-11,63 грн/л.

Сети ОККО и WOG снизили цены на 5-9 копеек – до 13 грн и 12,95 грн за литр соответственно.

Стоимость автогаза в сетях AMIC и "БРСМ-Нафта" была снижена на 18 копеек – до 12,23 грн/л и 12,25 грн/л.

В сетях "Параллель", "Кворум", "Род-Ник", Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 10-40 коп./л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 25 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 14% – до 16 630 грн/т на 31 января.