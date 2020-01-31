"Укрзализныця" вновь провела закупку газа по переговорной процедуре

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Ситуация с поставками газа не лучшая: ряд конкурсов, которые проводятся на площадке ProZorro, пока остановлены по жалобам участников в Антимонопольный комитет. Это стало причиной проведения закупки по переговорной процедуре", – отметил исполняющий обязанности председателя филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" Олег Золотарев.

Участникам конкурса было предложено пять лотов: четыре лота по 10 млн. куб. м. газа и один лот – на 8,115 млн куб. м. Был применен принцип редукциона с понижением цены, шаг снижения составил 0,5% от минимально предложенной цены. По некоторым лотам состоялось 14 шагов снижения цены.

В компании уточнили, что в дальнейшем тендерный комитет подробно изучит всю необходимую документацию участников торгов и объявит победителей. Результаты конкурса будут опубликованы на портале ProZorro.

Как сообщалось, ранее журналисты издания Наші гроші выяснили, что "Укрзализныця" покупает природный газ на сотни миллионов гривен без тендерных процедур.

"Укрзализныци" в последние годы получала топливо от ООО "Юг-газ" и ООО "Скела Терциум", с которыми установили контрактные отношения еще во времена бумажного "Вестника госзакупок". Из того же "Spending" стало известно, что в прошлом году эти фирмы получили без тендера 68,08 млн грн и 117,91 млн грн соответственно.

Согласно данным ProZorro, с 2016 года "Укрзализныця" шесть раз пыталась объявить серии закупок газа, однако во всех случаях тендеры отменялись.

Сейчас намечена очередная попытка закупить газ на 2020 год на сумму 876 млн грн, которую уже заблокировали жалобами в АМКУ сразу несколько жалобщиков ("Торговый Дом Сокар Украина", "Тех пром газ", "Центральный энергетический контрагент", "Газэнерго-Трейд").

В свою очередь в пресс-службе "Укрзализныци" позднее заявили, что Департамент экономической и информационной безопасности компании в декабре прошлого года начал служебное расследование по факту закупки газа на основании счетов без тендерных процедур и заключенных договоров.