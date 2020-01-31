"Укрзализныця" довела продажи билетов через интернет до 57%

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

В течение прошлого года продажи билетов через интернет выросли на 10%.

Также введено оформление через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019 года через интернет оформлено почти 16 700 таких билетов.

На поезда Украина – Польша в течение 2019 года было оформлено через интернет 333,5 тыс. мест, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, по данным "Укрзализныци", в 2018 году реализация билетов через онлайн-сервисы составляла 50%.