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31.01.20 13:21

"Укрзализныця" довела продажи билетов через интернет до 57%

В течение 2019 года АО "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов, то есть 57% от общего объема.

"Укрзализныця" довела продажи билетов через интернет до 57%

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

В течение прошлого года продажи билетов через интернет выросли на 10%.

Также введено оформление через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019 года через интернет оформлено почти 16 700 таких билетов.

На поезда Украина – Польша в течение 2019 года было оформлено через интернет 333,5 тыс. мест, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, по данным "Укрзализныци", в 2018 году реализация билетов через онлайн-сервисы составляла 50%.

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