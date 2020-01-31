Набсовет сменил главу Администрации морских портов

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

Вецкаганс возглавлял ГП "АМПУ" с января 2017 года.

Согласно решению Наблюдательного совета, с 31 января исполнение обязанностей главы предприятия возложено на начальника филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ" Александра Голодницкого на основании поданного им заявления с учетом согласования его кандидатуры Кабинетом министров.

Голодницкий работает на руководящих должностях в транспортной отрасли Украины с 2001 года.

Занимал должности заместителя директора по финансово-экономической работе ГП "Дельта-лоцман"; заместителя директора Государственного департамента морского и речного транспорта Украины; директора ГП "Дельта-лоцман" (2005-2006 годы, 2008-2013 годы). С июня 2013 года - первый заместитель председателя ГП "АМПУ". С июня 2014 года и по настоящее время - начальник филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

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Как сообщалось, Кабинет министров 24 января согласовал назначение временного исполняющим обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Голодницкого.

Перед этим Министерство инфраструктуры объявило конкурс на должность председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Ранее исполняющий обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс заявил, что не будет подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность и прекратит работу в ведомстве.

Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ 27 декабря 2019 года осуществили обыски в помещениях АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски проходили в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных преференций иностранной компании.

В интервью БизнесЦензор министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что "есть много замечаний по АМПУ, где звучит фамилия нынешнего руководителя Райвиса Вецкаганса".

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в январе 2017 года.