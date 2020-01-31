Volkswagen хочет купить производителя грузовиков за $3 миллиарда

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Traton предложила акционерам Navistar $35 за акцию, тем самым общая стоимость доли, которую она хочет приобрести, оценивается в $2,9 млрд.

Traton уже владеет 16,8% в Navistar, теперь она хочет купить оставшуюся часть акций компании. Предложенная Traton цена на 45% выше цены акций Navistar. После того как стало известно о предложении, акции Navistar выросли на 50% — это отражает ожидания рынка: инвесторы предполагают, что окончательная цена, которую заплатит Traton, будет выше изначального предложения.

Прежде всего для покупки Traton придется убедить крупнейшего акционера Navistar инвестора-активиста Карла Айкана: он владеет 16,9% акций, а доля Айкана вместе с еще двумя активными инвесторами, MHR Fund Management и Gabelli Funds, составляет около 40%.

В Navistar заявили, что предложение о покупке было сделано по инициативе Traton без предварительных договоренностей и что его тщательно рассмотрит и оценит с точки зрения стратегических планов компании совет директоров.

О желании приобрести Navistar топ-менеджеры Volkswagen высказывались еще в 2018 году. Приобретение Navistar помогло бы Traton, которому принадлежат такие бренды грузовиков, как Man, Scania и бразильский Volkswagen Trucks and Buses, укрепить свои позиции в США, где ему сложно конкурировать, например, с грузовиками Daimler и Volvo.

Пока на американский рынок приходится лишь 2% продаж Traton. Navistar же контролирует около 15% американского рынка грузовиков.