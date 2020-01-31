Зеленский призвал компании из США участвовать в конкурсе на шельф Черного моря (обновлено)

Об этом Зеленский во время совместного с госсекретарем США Майком Помпео брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал президент Украины.

Зеленский также призвал США отменить пошлину на импорт стали из Укрианы.

"Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты Америки смогут устранить торговые ограничения, такие, как защитная пошлина на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта… Надеемся на отмену этой пошлины для Украины", – сказал президент.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства и госсекретарь США во время встречи обсудили развитие Донбасса и инфраструктуры в Украине.

"У нас большие планы относительно дорог. Наш первый шаг – 25 тыс. км дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", – отметил Зеленский.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.