Антимонопольный комитет отложил решение об отмене льготы для Ахметова на 1 миллиард в год (обновлено)

Об этом Наші гроші сообщил источник в правительственных структурах, передает БизнесЦензор.

Проект постановления был направлен на ликвидацию льготы для экспортеров электроэнергии, которая возникла благодаря НКРЭКУ предыдущего созыва.

Так, при запуске рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года Нацкомиссия "забыла" записать в правила обязанность экспортеров платить тариф "Укрэнерго". Поэтому во втором полугодии 2019 года компания "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК Рината Ахметова не заплатили "Укрэнерго" 544,48 млн грн.

Как отмечает издание, панее председатель АМКУ Юрий Терентьев единолично согласовывал подобные проекты регуляторных актов других ведомств. Например, в 2016 году он лично согласовал проект решения НКРЭКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам+" в пользу группы ДТЭК Рината Ахметова.

На этот раз Терентьев не стал лично согласовывать документ, который заставлял группу Ахметова платить государственной компании. Зато проект был вынесен на голосование всего состава АМКУ.

В ходе обсуждения представители НКРЭКУ и Минэкоэнерго высказались за то, чтобы экспортеры электроэнергии платили тариф "Укрэнерго".

Против выступили представители ДТЭК, а также народные депутаты Алексей Кучеренко ("Батькивщина") и Виктория Гриб ("Оппозиционный блок"). Движение "Честно" писало о том, что предвыборную кампанию Виктории Гриб финансировала компания ДТЭК Ахметова.

Публичная риторика соратника Юлии Тимошенко Кучеренко в последние месяцы часто совпадает с коммерческими интересами ДТЭК.

Также против этой платы выступила представительница "Энергоатома" Виктория Дудченко. При этом "Энергоатом" не осуществляет экспорт и эта плата не должна была негативно влиять на компанию, а должна была бы скорее наоборот – положительно влиять, так уменьшила бы нагрузку на "Энергоатом" по оплате "зеленых" тарифов.

В свою очередь в пресс-службе АМКУ заявили, что не принимали решения об отказе в согласовании проекта указанного постановления НКРЭКУ.

При этом в АМКУ признали, что 30 января истекал предусмотренный законодательством срок для анализа и формирования позиции АМКУ по этому вопросу.

В Комитете отмечают, что в этот день вопрос был вынесен на рассмотрение АМКУ, во время которого свои позиции высказали НКРЭКУ, Минэнерго, "Укрэнерго", ДТЭК, "Энергоатом", трейдеры и народные депутаты.

"Полученная в ходе заседания информация сейчас прорабатывается, проверяется и уточняется, по ее выводам АМКУ примет позицию по этому проекту", – заявили в Комитете.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

Чтобы профинансировать эту льготу, для всех потребителей надо поднять тарифы на электроэнергию на 4%. Год существования такой льготы может принести компании ДТЭК Ахметова до 1 млрд грн.