Безос снова стал самым богатым миллиардером после скачка цен на акции Amazon

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Он прибавил к своему состоянию $13,2 млрд, теперь оно оценивается в $129,5 млрд, сообщил Bloomberg.

Безос снова подтвердил свой статус лидера списка, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса. 18 января он на несколько дней уступал первое место в рейтинге богатейших людей мира председателю и гендиректору холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, но позже тот сместился на второе место из-за возможных последствий коронавируса в Китае, а сейчас занимает третье место.

Reuters отмечает, что скачок цен на акции Amazon может вернуть онлайн-ритейлера в клуб компаний с рыночной капитализацией в $1 трлн и выше. Если рост акций продолжится в пятницу, 31 января, то это будет самый большой скачок для Amazon с октября 2017 г.

Financial Times пишет, что причиной роста акций стала прибыль Amazon за предновогодний квартал, которая превзошла ожидания аналитиков.

Чистая прибыль увеличилась до $3,3 млрд, на 10% по сравнению с годом ранее. Аналитики ожидали $1,97 млрд. Выручка за квартал выросла на 21% в годовом исчислении, до $87,4 млрд против прогнозных $86,1 млрд. Прибыль на акцию составила $6,47 против ожиданий в $3,96.