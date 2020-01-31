БизнесЦензор

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31.01.20 08:11

Цены на нефть перешли к росту из-за спада опасений по поводу нового вируса

Котировки нефти в пятницу начали расти на фоне некоторого спада тревожности в связи со вспышкой нового коронавируса.

нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Инвесторов успокоили заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая объявила ЧС мирового масштаба, но не увидела оснований для ограничений на международные поездки и торговлю.

Утром в пятницу мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,99%) к уровням закрытия четверга и торговались у $59,45 за баррель. За четверг контракт подешевел на $1,52 (2,54%), до $58,29 за баррель.

Мартовский фьючерс на WTI дорожал на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на $1,08 (2,08%), до $53,22 за баррель. За четверг WTI подешевела на $1,19 (2,23%), до $52,14 за баррель.

В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI - на 13%. За последние две недели цены упали почти на 9% на опасениях, что распространение новой инфекции в Китае вызовет спад спроса на энергоносители. Вспышка пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, уже привела к ограничению авиаперелетов.

На утро 31 января, в Китае зарегистрировано 9692 случаев заражения коронавирусом, умерли 213 заболевших, выздоровел 171. Еще 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах, в том числе Франции, Италии, Индии, США и Канаде.

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