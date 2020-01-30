Со счетов "Укртрансгаза" списали 50 миллионов по решению суда от 2007 года

"Укртрансгаз" заявляет, что такие действия нарушают ряд законов Украины и международных конвенций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наложен арест и списаны средства со счетов, из которых Укртрансгаз выплачивает заработную плату работникам и платит налоги. Такие счета имеют специальный режим использования и, согласно закону "Об исполнительном производстве", не подлежат аресту, а взыскание денег с них запрещается законом", – подчеркивают в компании.

В связи с этим госпредприятие обратилось к Минюсту с требованием обжаловать неправомерные действия частного исполнителя.

Кроме того, "Укртрансгаз" подал апелляционную жалобу на постановление суда об изменении способа исполнения решения, вынесенного Арбитражным судом Киева 12 июля 2007 года, изменение стороны исполнительного производства и с иском о признании недействительным договора уступки права требования между ООО "Финансовая компания "Финн-Инвест" и ЗАО "Укрэнергосбыт".

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Как сообщалось, 22 января "Укртрансгаз" заявил, что частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с госкомпании в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

По данным компании, еще в 2000 году Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЧАО "Укрэнергосбыт". При этом стоимость газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы.

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева "Укрэнергосбыт" получит дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21 марта 2007 года о взыскании долга.

Далее "Укрэнергосбыт" продал "Фин-Инвест" право требования с "Укртрансгаза" обязательств по поставке газа.

В свою очередь "Фин-Инвест" получило решение Хозяйственного суда города Киева от 9 января 2020 года, которое меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева 2000 года. Вместо осуществления поставки газа в пользу третьих лиц - взыскание с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн грн.

При этом указанная сумма определена "Укрэнергосбыт" по своему усмотрению.

В связи с этим "Укртрансгаз" обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционного бюро с просьбой не допустить завладения 2,3 млрд грен компаниями ООО "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".