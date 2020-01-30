Аренда площадей в "Борисполе" на первом аукционе подорожала в 19 раз, – Криклий

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины, комментируя результаты конкурса с элементами аукциона по аренде помещения в терминале F международного аэропорта "Борисполь", передает БизнесЦензор.

"За помещение площадью 191 кв. м, которое находится в таможенной зоне терминала F, развернулась настоящая конкурентная борьба. 12 участников упорно соревновались в честном и открытом конкурсе. Выиграли – аэропорт и государство, как и должно быть. Стартовая арендная плата была 243,7 тыс. грн. А по результатам конкурса она составляла 4,68 млн грн в месяц. Результат превзошел ожидания в 19 раз", – сообщил Криклий.

Министр подчеркнул, что новые условия конкурсов на аренду государственного и коммунального имущества открывают окно возможностей для малого и среднего бизнеса и способствуют развитию лучшего и доступного сервиса в аэропортах и вокзалах.

"Наш новый подход – чем больше лотов и участников конкурса на аренду объектах инфраструктуры, тем лучше будет предложение от бизнеса государству. Принцип прост и понятен – создать равные и прозрачные условия абсолютно для всех, чтобы зашли наилучшие и дали людям лучшие сервисы", – добавил Криклий.